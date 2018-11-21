На заседании Рады использовали карту Украины без Крыма
Депутаты Верховной рады Украины воспользовались картой страны, на которой нет Крыма, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел на заседании комиссии Рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах.
Уточняется, что в ходе заседания был использован слайд с картой, на которой отсутствует полуостров.
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Депутаты не обратили на это внимания и продолжили дискуссию.
Ранее украинский телеканал также показал в прямом эфире карту страны без Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.