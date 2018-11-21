На заседании Рады использовали карту Украины без Крыма

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Депутаты Верховной рады Украины воспользовались картой страны, на которой нет Крыма, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на заседании комиссии Рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах.

Уточняется, что в ходе заседания был использован слайд с картой, на которой отсутствует полуостров.

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Депутаты не обратили на это внимания и продолжили дискуссию.

Ранее украинский телеканал также показал в прямом эфире карту страны без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.