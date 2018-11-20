МИД Украины изучает ситуацию с «вывозом» в Крым сына премьера Чехии

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Представители Министерства иностранных дел Украины сообщили о начале проверки по факту интервью, которое дал сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший, в котором рассказал, что его якобы похитили работающие на самого премьера люди и вывезли в Крым, передает «112 Украина».

«Сейчас соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына премьер-министра Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ», — заявили в пресс-службе.

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Сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщил о том, что в 2017 году он якобы был против собственной воли доставлен в Крым, где его удерживали, чтобы скрыть от следователей на фоне громкого расследования по делу фирмы «Гнездо аиста» о коррупционных преступлениях против его отца.

Ранее Бабиш после встречи с сыном в Швейцарии заявил, что тот по-прежнему в убежден в том, что был увезен в Крым против своей воли.