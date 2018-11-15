Мэй ответила на вопрос о возможности повторного референдума по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй категорически исключила возможность проведения повторного референдума по Brexit, передает РИА «Новости».
«Долг парламентариев — выполнить волю народа, выраженную на референдуме, проведение которого они подавляющим большинством поддержали. Поэтому Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года», — сказала Мэй.
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Таким образом, Мэй ответила депутату Анне Собри, которая просила премьера «хотя бы не исключать возможности» повторного референдума.
Ранее сообщалось, что фунт стерлингов рухнул на новостях о том, что министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил о своей отставке.