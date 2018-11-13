В Сингапуре Лаврова и Пескова не пустили на переговоры к Путину

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На саммите АСЕАН в Сингапуре главу МИД России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова не пустили в переговорную комнату, где прошла встреча российского лидера Владимира Путина и президента Сингапура Халимы Якоб. Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly.

На опубликованной записи видно, что сотрудники службы безопасности и персонал саммита оттесняют членов российской делегации от входа в помещение и закрывают двери. После этого к переговорной комнате подошли Путин и Якоб.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Сингапур, где он должен принять участие в саммите АСЕАН. Также глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с сингапурскими властями.