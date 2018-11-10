Посол прокомментировал призыв Макрона сотрудничать с Россией в вопросах безопасности

Российский посол в Париже Алексей Мешков назвал призыв президента Франции Эммануэля Макрона строить новую архитектуру безопасности в Европе совместно с Россией «обнадеживающим». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы можем только приветствовать конструктивный настрой французского лидера. Ведь мы уже не первый год предлагаем нашим европейским партнерам начать предметный разговор о реформировании архитектуры европейской безопасности на основе принципов ее равенства и неделимости», — сказал Мешков.

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Он добавил, что трезвомыслящие политики на Западе понимают, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе — это тупик, и выбираться из него нужно «совместными усилиями».

Алексей Мешков, однако, подчеркнул, что еще предстоит разобраться в условиях этого сотрудничества. По его словам, Москва готова только к «действительно равноправному и взаимоуважительному диалогу», а не «односторонним уступкам».

Ранее сообщалось, что Франция намерена укреплять сотрудничество с Россией.