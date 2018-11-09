СМИ Австрии назвали страну, где Россия якобы завербовала экс-полковника

Газета Kronen Zeitung сообщила о том, что бывший австрийский полковник, подозреваемый в шпионаже в пользу России, был завербован в Иране.

По данным издания, бывший австрийский военный якобы принял решение о сотрудничестве с Россией в 1988 году в Тегеране, после чего ему предоставили техническое оборудование для обмена данными.

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Отмечается также, что российская сторона проявляла особый интерес к истребителям Eurofighter.

Ранее сообщалось, что Лавров отреагировал на обвинения Австрии в шпионаже.