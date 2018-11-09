Киев пригрозил уголовной ответственностью организаторам выборов в Донбассе

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что участники организации и проведения выборов глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут привлечены на Украине к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборах, они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», — сказал Турчинов.

По его словам, организация и проведение выборов в ДНР и ЛНР попадают под статьи УК Украины «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «госизмена», «воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил Украины».