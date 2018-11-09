В Лондоне повесили плакаты с Путиным и призывом отмечать «Bяexit»

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Группа активистов Proud Bear повесила в Лондоне билборды с фотографией российского президента Владимира Путина и призывом праздновать вклад России в выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом активисты написали в своем твиттере.

Отмечается, что активисты выкупили три рекламных места для своих билбордов. На двух плакатах помимо фотографий Путина присутствуют слоганы «Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT означает BЯEXIT» — при этом в слове «Brexit» английская «R» заменена на русскую «Я».

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На третьем плакате изображен экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с российскими флагами и слоганом «Спасибо тебе, BOЯIS».

На сайте активистов говорится, что их группа состоит из сотрудников российской разведки, которые помогают населению Британии «освободиться от Евросоюза и демократических выборов».

Ранее сообщалось, что Британия намерена ввести новые санкции против России после Brexit.