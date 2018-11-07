Трамп рассказал о будущей встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует 11 ноября встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках общего ланча в Париже, после чего ожидает полноформатной встречи на саммите G20 в Аргентине, передает РИА «Новости».

«Не думаю, что у нас будет время отдельно. Но мы вскоре встретимся на G20, где и он, и я будем. И вот этой встречи мы ждем. У нас будет ланч, но полагаю, там будет много людей», — сказал Трамп

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Об этом он заявлен в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Ранее в Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Трампа.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Трампа, посвященной итогам промежуточных выборов.