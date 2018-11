Помпео оценил шутку иранского командующего с отсылкой к «Игре престолов»

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию с шуткой американского президента Дональда Трампа в стиле «Игры престолов» и ответ на нее иранского командующего Касема Сулеймани, передает РИА «Новости».

Трамп в твиттере анонсировал санкции в стиле «Игры Престолов», опубликовав изображение с надписью «Санкции близко» («Sanctions are coming»), отсылающей к сериалу HBO. В ответ Сулеймани разместил в инстаграме изображение также в стиле «Игры престолов» с надписью «Я буду тебе противостоять» («I will stand against you»).

По мнению Помпео, шуткам Трампа и Сулеймани уделяют слишком много внимания, в то время как сама ситуация несмешная.

«На руках этого человека американская кровь. Он убил американских солдат. И это не смешно», — заявил Помпео.

Он отметил, что действия иранского руководства касаются «очень серьезных вопросов», которые влияют на всю Европу, Ближний Восток и мир.

Ранее сообщалось, что создатели «Игры престолов» пошутили после мема Трампа в стиле сериала.