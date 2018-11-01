МИД: Россия никогда не разрабатывала «Новичок»

МИД России опубликовал комментарий, в котором объяснил причины активизации «вбросов» по поводу разработок Россией химического соединения «Новичок», а также заявил, что в стране никогда не разрабатывалось вещество под таким названием. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

В комментарии подчеркивается, что Россия полностью выполнила обязательства по уничтожению всех запасов химоружия, а также никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под распространенным на Западе названием «Новичок».

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«Цель продолжающихся информационных вбросов понятна — отвлечь внимание общественности от реальных фактов наработок в высокотехнологичных химических лабораториях западных стран не менее сотни химических соединений, имеющих отношение к так называемым «Новичкам», — говорится в тексте.

В ведомстве назвали подобные приемы безответственными и пообещали энергично им противодействовать.

Ранее сообщалось, что страны Европы намерены утвердить план новых санкций против России из-за обвинений в применении химоружия.