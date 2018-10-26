В Раде рассказали о порожденном Евромайданом «монстре»

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец полагает, что одним из наиболее негативных последствий Майдана стали приближенные к власти олигархи, которые с помощью псевдопатриотизма грабят украинцев. Об этом она написала в своем блоге на портале «Украинская правда».

По мнению Богомолец, граждане Украины не смогли воспользоваться «плодами революции» 2013-2014 годов. Депутат отметила, что после «майдана» экономическое положение страны ухудшилось, и МВФ признал Украину самой бедной европейской страной.

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«Неудовлетворительное состояние экономики, война, повышение тарифов и инфляция превращают украинцев в нищих, а тем временем приближенные к режиму олигархи сказочно обогащаются», — пишет Богомолец.

Депутат считает, что текущая ситуация гораздо хуже, чем при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, поскольку нынешнее правительство разворовывает страну, прикрываясь патриотическими лозунгами.

«Отдав власть после революции политикам, мы позволили им создать нового монстра — еще более хитрого, находчивого и жестокого. Сегодня власть узурпировала монополию на патриотизм, и каждого, кто имеет смелость выступить против разграбления страны, она записывает в национальные предатели», — добавила Богомолец.

Она также отметила, что на этот раз украинцам будет гораздо труднее отстранить от власти нынешнее правительство страны.