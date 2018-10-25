На Украине рассказали о разработке антироссийских резолюций в ООН

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина работает над «сверхважными» антироссийскими резолюциями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данные резолюцию будут представлены комитету ООН в ноябре.

Она также добавила, что один из документов посвящен «нарушениям» прав человека в Крыму.

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Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по полуострову.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.