В Госдуме опасаются нового Карибского кризиса

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов полагает, что если России и Соединенным Штатам не удастся достигнуть компромисса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то могут возникнуть условия, сопоставимые с Карибским кризисом, передает РИА «Новости».

По его словам, США нарушают ДРСМД, размещая в Европе свои системы ПРО с возможностью переоснащения в наступательное вооружение. Он отметил, что предложения российской стороны не нашли поддержки с США.

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«Все это говорит о том, что если сейчас не остановиться и не сесть разговаривать, то действительно мы можем в перспективе создать условия, сопоставимые с Карибским кризисом», — пояснил Шаманов.

Карибский кризис — политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года, вызванное размещением Вашингтоном ядерного оружия в Турции в 1961 году, а затем тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных Сил Советского Союза.

Ранее в Евросоюзе призвали США задуматься о последствиях выхода из ДРСМД.