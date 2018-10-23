Песков назвал темы беседы Путина и Болтона

В ходе встречи в Москве президент России Владимир Путин и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят двусторонние отношения, Сирию и стратегическую безопасность. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в ходе беседы Путин и Болтон также обсудят региональные конфликты.

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«Главное, конечно, это то, что Болтон и его коллеги с российской стороны проинформируют президента о тех обсуждениях, которые имели место накануне и сегодня в первой половине дня», — сказал он.

Утром 23 октября Джон Болтон встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне советник президента США провел встречу с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.