NYT: подозреваемые в убийстве журналиста Хашукджи связаны с саудовским наследным принцем

Подозреваемые в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи имеют связи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что один из подозреваемых неоднократно сопровождал принца в зарубежных поездках, на фотографиях он стоит среди охранников. Еще один подозреваемый — судебный врач, который занимает руководящую должность в министерстве внутренних дел Саудовской Аравии.

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По данным издания, по меньшей мере девять из 15 установленных турецкой полицией подозреваемых работали в службах безопасности Саудовской Аравии, военных ведомствах и министерствах.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что представители Саудовской Аравии отвергли обвинения в причастности к убийству журналиста.