В МИД Египта назвали темы переговоров лидера страны с Путиным

Глава МИД Египта Самех Шукри рассказал, о чем пойдет речь на переговорах лидера страны Абделя Фаттаха ас-Сиси и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

По словам Шукри, будут обсуждаться региональные кризисы, в том числе сирийский, а также вопросы, связанные с восстановлением Сирии. Кроме того, главы государств остановятся на ситуациях в Ливии и Йемене и противостоянии терроризму на Ближнем Востоке.

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«(Будет обсуждаться. — Газета.Ru) проблема увеличения торгового обмена между двумя странами. Объем торгового оборота достиг внушительной цифры — $6,5 млрд», — заявил Шукри.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества стран в торговой сфере, а также устранения барьеров в торговле между Россией и Египтом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут встречу 17 октября в Сочи.