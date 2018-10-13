Болтон: США не видят попыток России вмешаться в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в настоящий момент Вашингтон не видит попыток Москвы вмешаться в американские выборы. Об этом он сказал в интервью журналисту Хью Хьюитту.

В ноябре этого года в США пройдут выборы в конгресс.

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«Мы [в настоящий момент] не видим, что Россия пытается вмешаться в выборы так же, как в 2016 году», — сказал Болтон, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что подобные попытки Вашингтон видит со стороны Пекина, о чем ранее упоминал вице-президент США Майк Пенс. По словам Болтона, в США наблюдают, как Китай пытается повлиять на политическую дискуссию в стране.

США продолжают обвинять Москву во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Россия опровергает подобные заявления.