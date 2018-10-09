В Венесуэле сообщили о смерти подозреваемого в покушении на Мадуро
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что подозреваемый в покушении на венесуэльского лидера Николаса Мадуро оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар совершил самоубийство. Об этом сообщает VTV.
По словам Сааба, Салазар покончил с собой после того, как его доставили в штаб-квартиру службы национальной разведки.
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Он также подчеркнул, что генпрокуратура Венесуэлы начала расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что Мадуро обратился к ООН с просьбой о проведении международного расследования покушения на него.