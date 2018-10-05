Sky: обвинения против агентов ГРУ нанесли «унизительный удар» России

Великобритания и ее союзники оказали давление на Россию, однако Лондон должен приложить больше усилий, если хочет изменить поведение российской военной разведки, пишет в Sky News Дебора Хайнс.

Так, 4 октября Великобритания обвинила ГРУ в организации кибератак. Обвинения против российских агентов, которые скоординировано прозвучали 4 октября, сделаны для того, чтобы привести Москву в замешательство и сдержать, отмечается в материале Sky News.

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Прозвучавшие в адрес российских разведчиков обвинения также посылают сигнал о том, что британские агенты вместе с европейскими и американскими коллегами способны нарушить их планы и разоблачить их, отмечает автор.

Британия тем самым надеется, что сможет изменить поведение России и показать, что Москва слишком рискует с такими «дерзкими миссиями», как отравление двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери или попытка кибератак против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В настоящее время, пишет автор, неизвестно, какой именно будет реакция Москвы на конфликт с Западом.

Помимо этого, разоблачение российских разведчиков, подробности личностей которых выявили Великобритания и Нидерланды, стали «унизительным ударом» для такой структуры, которая обычно работает в тени, отмечается в материале. Все это должно повлиять на «будущие планы» шпионажа со стороны зарубежных государств, констатирует автор.

Однако скоординированная акция против России 4 октября Великобритании, Нидерландов и США — всего лишь начало, и для того, чтобы действительно повлиять на ГРУ Британия вместе с союзниками должна пойти еще дальше, заключает Sky News.

Ранее сообщалось, что Британия обвинила ГРУ в кибератаках по всему миру.