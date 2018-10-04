В МИД России сочли слова Пенса про Китай удручающими

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала действия Соединенных Штатов в отношении Китая недостойными. Об этом она сказала на брифинге.

По словам Захаровой, США постоянно ищут виновного, который нужен для оправдания собственных неудач, устрашения и консолидации своих сотрудников.

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«То, что происходит со стороны Вашингтона в адрес Китая, это просто удручает, это поведение недостойно великой державы, на роль которой претендует Вашингтон», — сказала Захарова.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что китайские власти пытаются вмешаться в американскую политику гораздо активнее, чем российские.