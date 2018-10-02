Axios: россияне перестали принимать Трампа на мировой сцене

Опрос Pew Research Center показал, что процент россиян, которые уверены в правильности действий президента США Дональда Трампа на мировой арене, резко упал, сообщает издание Axios.

За последний год процент россиян, которые занимают такую позицию, упал с 53% до 19%, показали результаты исследования.

Реклама

Помимо этого, сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента США более 40% россиян смотрели на США благосклонно, ближе к концу срока пребывания Барака Обамы на посту президента США таких было 15%. Отмечается, что в настоящее время данный показатель также упал до 26%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин опередил своего американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге мирового доверия.