МИД призвал Киев осудить «гнусный инцидент» с российским торгпредством

МИД России потребовал от украинских властей осудить нападение украинских радикалов на торговое представительство России в Киеве. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что неизвестные облили машины российских дипломатов нечистотами и краской, а также прокололи шины и нанесли «оскорбительные» надписи.

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В МИДе рассказали, что никто из российских дипломатов не пострадал.

«Особый цинизм происходившему придавал тот факт, что нападение было совершено при полном попустительстве представителей украинских правоохранительных органов, которые молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что ожидают от властей Украины «публичного осуждения этого гнусного инцидента».