NBC: Турция начнет охоту за врагами Эрдогана по всему миру
Несмотря на то, что Турция является союзником НАТО, власти страны объявили охоту на врагов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана за пределами государства, в том числе на территории США, рассказывает американский телеканал NBC News.
В частности, речь идет об исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который скрывается в США. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что турецкая национальная разведка начнет зарубежные «операции» против сторонников Фетхуллаха Гюлена — проповедника, который живет в эмиграции в американском штате Пенсильвания.
Турция считает, что Гюлен пытался организовать государственный переворот в июле 2016 года. Помимо этого, за пределами турецкой республики действует международное движение последователей Гюлена, которое в Турции известно как FETO (Fethullah Terror Group) и признано террористическим. Именно на зарубежные подразделения данной организации будет направлено внимание турецкой разведки, отмечает американский телеканал.
«Они почувствуют, что Турция дышит им в затылок», — передает NBC слова пресс-секретаря Эрдогана во время встречи с журналистами в Анкаре.
Турция не раз пыталась добиться от Белого дома экстрадиции Гюлена, однако в Вашингтоне эти требования были проигнорированы, напоминает NBC News.
Ранее сообщалось, что в Турции построят больше тюрем после неудачной попытки госпереворота в 2016 году.