Президент Южной Кореи призвал мировое сообщество поддержать КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН призвал мировое сообщество поддержать выбор Северной Кореи пойти по пути денуклеаризации, передает РИА «Новости».

Мун Чжэ Ин отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, с которым они уже трижды встретились в этом году, дал обещание свернуть ядерную программу и направить усилия на развитие экономики страны.

Реклама

«Мы должны заверить председателя Кима, что он сделал правильное решение, взяв обязательства по денуклеаризации», — пояснил Мун Чжэ Ин.

Он также добавил, что теперь настала очередь международного сообщества позитивно ответить на выбор Северной Кореи и поощрить ее. Также президент Южной Кореи заверил, что его страна будет содействовать участию КНДР в жизни мирового сообщества.

Ранее сообщалось, какой подарок Ким Чен Ын сделал Мун Чжэ Ину.