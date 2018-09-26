Ингушетия и Чечня подписали соглашение о границе

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между двумя регионами, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя Ингушетии.

По соглашению, Ингушетия и Чечня обменяются равнозначными территориями.

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«Согласно подписанному документу, Чечне передается горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию, расположенную в Надтеречном районе Чеченской республики», — сказали в пресс-службе.

Также отмечается, что спор об административных границах между двумя республиками велся с конца 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии предупредили о последствиях участия в несанкционированных митингах.