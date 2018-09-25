Трамп оценил Ким Чен Ына на фоне подготовки к саммиту США и КНДР

Президент США Дональд Трамп лестно отозвался о северокорейском лидере Ким Чен Ыне на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Трамп анонсировал вторую встречу с Ким Чен Ыном. Он пообещал, что информация о новом саммите США и КНДР будет объявлена «достаточно скоро».

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«Председатель [Трудовой партии Кореи] Ким [Чен Ын], откровенно говоря, очень открытый и потрясающий», — заявил Трамп.

Он также отметил, что, по его мнению, Ким Чен Ын хочет, чтобы в КНДР «что-то произошло».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал послание Трампу через Мун Чжэ Ина.