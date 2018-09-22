СМИ: обладателей венгерских паспортов из Закарпатья начали вносить в базу «Миротворца»

В базу данных украинского сайта «Миротворец» начали вносить обладателей венгерских паспортов из Закарпатья, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление группы Myrotvorets News в фейсбуке.

По имеющимся данным, в базу были внесены первые пять человек, которые получили гражданство Венгрии.

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«Первая пятерка нарушителей конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на сайте «Миротворца» были опубликованы имена и фотографии людей, внесенных в базу данных.

Ранее в МИД Украины заявили о намерении выслать консула Венгрии за выдачу паспортов украинцам.