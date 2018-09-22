Трамп отреагировал на обсуждение его отставки

Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью The New York Times, в которой говорилось, что замгенпрокурора США Роб Розенстайн обсуждал способ отправить главу государства в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на митинге в поддержку кандидата-республиканца в Спригфилде, штат Миссури, Трамп заявил, что из минюста тянется «затянувшееся зловоние».

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«В нашем министерстве юстиции работают замечательные люди... Но есть и действительно плохие. Вы помните, что случилось с ФБР. Все они покинули [ведомство]», — сказал президент США.

По его словам, власти избавятся от «затянувшегося зловония» из минюста.

Ранее журналист NY Times заявил, что Розенстайн не шутил о том, что записывал разговоры Трампа и обсуждал возможность отправить его в отставку в соответствии с 25-й поправкой в конституцию США.