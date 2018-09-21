Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на «Би-би-си» за публикацию о том, что он заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegraph.

Юристы главы Украины заявили, что эта информация не соответствует действительность и направлена против «неприкосновенности личности и достоинства» Порошенко. По словам адвокатов, публикация была особенно вредоносной, поскольку Порошенко активно участвует во введении антикоррупционных мер на Украине.

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Отмечается, что «Би-би-си» отказались удовлетворить жалобу президента Украины на материал, и он остается в открытом доступе.

Ранее на Украине также опровергли сообщение о том, что Порошенко заплатил адвокату Трампа Майклу Коэну за встречу с американским президентом.