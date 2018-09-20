Депутаты Рады инициируют перенос посольства Украины в Израиле в Иерусалим

Депутаты Верховной рады Украины намерены обратиться к президенту страны Петру Порошенко с просьбой переноса посольства Украины в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Автором инициативы стали депутаты Радикальной партии и ее глава Олег Ляшко.

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Соответствующий проект постановления был зарегистрирован, но его текст пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что строительство американского посольства на территории Иерусалима будет стоить США $21,2 млн.

В мае этого года США объявили об открытии посольства в Иерусалиме.