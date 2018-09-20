Трамп заявил о незаменимости США для стран Ближнего Востока

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ближневосточные страны не смогут обеспечить собственную безопасность без помощи американской стороны. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Отмечается, что заявление лидера США вызвано повышением цен на нефть со стороны ОПЕК. Трамп пообещал запомнить это.

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«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долго находиться в безопасности без нас и все же продолжают повышать все больше и больше цены на нефть!» — возмутился Трамп.

Ранее министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК делает все для поддержания нефтяного рынка. Таким образом аль-Мазруи ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который призвал ОПЕК увеличить добычу нефти и делать как можно больше для балансировки рынка.