В ЦИК назвали победителя второго тура выборов главы Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко одержал победу во втором туре выборов главы региона, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.

После обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей.

За его соперника на пост губернатора Приморья от КПРФ Андря Ищенко проголосовали 48,06% местных жителей, пришедших на выборы.

Ранее сообщалось, что представители штаба кандидата в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрея Тарасенко подали 35 жалоб в краевую избирательную комиссию на ход второго тура выборов. Отмечается, что в данный момент готовится еще 10 жалоб.