В ЦИК назвали победителя второго тура выборов главы Приморья
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко одержал победу во втором туре выборов главы региона, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.
После обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей.
За его соперника на пост губернатора Приморья от КПРФ Андря Ищенко проголосовали 48,06% местных жителей, пришедших на выборы.
Ранее сообщалось, что представители штаба кандидата в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрея Тарасенко подали 35 жалоб в краевую избирательную комиссию на ход второго тура выборов. Отмечается, что в данный момент готовится еще 10 жалоб.