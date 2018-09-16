Во втором туре выборов главы Приморья проголосовали 23,23% избирателей

Представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева заявила, что явка во втором туре выборов губернатора Приморья на 15.00 местного времени (08.00 мск) составила 23,23%.

Она отметила, что этот показатель больше явки к этому часу в первом туре выборов главы региона.

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«Явка на 15.00 составила 23,23%», — сказала Камаева.

Она добавила, что от граждан поступило несколько жалоб на незаконную агитацию в социальных сетях. Также, по словам Камаевой, доверенное лицо одного из кандидатов пожаловалось на подкупы и подвоз избирателей. В общей сложности поступило десять жалоб, все они направлены в управление МВД по региону.

Ранее сообщалось, что на выборах 9 сентября врио главы Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов на выборах губернатора. Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 24,64% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был объявлен второй тур выборов.