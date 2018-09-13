CBS: директор ФБР обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы США

Директор ФБР Кристофер Рэй в эфире американского телеканала CBS News обвинил Россию в проведении дезинформации накануне промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года.

Ведущий спросил директора ФБР, что в настоящее время делает Россия, чтобы «сорвать» выборы в США — за 60 дней до переизбрания членов американского конгресса.

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«Итак, то, что мы видим сейчас, это продолжение того, что мы называем злонамеренными усилиями иностранного влияния. То, что они делают, это распространение неточной информации, дезинформация, это своего рода информационная война, а также пропаганда. Преувеличение полуправды, искажения», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй.

По его словам, ФБР усердно работает, чтобы противостоять этому вмешательству.

Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что те доказательства, с которыми он знаком, противоречат заявлениям Москвы о невмешательстве в американские выборы.

Тем не менее, гражданам США не о чем беспокоиться и они могут доверять американской избирательной системе, считает он.

Помимо этого, директор ФБР опроверг свое возможное авторство анонимной статьи в газете The New York TImes, подписанной высокопоставленным чиновником в администрации президента США. В ней говорилось о «тихом» сопротивлении Трампу среди его подчиненных. Американский лидер Дональд Трамп считает, что статью и ее настоящего автора должен расследовать генеральный прокурор США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.