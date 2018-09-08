Роухани: США каждый день просят Иран начать переговоры
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры. Слова иранского лидера передает Reuters.
Он отметил, что представители США посылают подобные сообщения «каждый день».
«С одной стороны, они [США] пытаются давить на народ Ирана, с другой — каждый день посылают нам сообщения разными способами с предложением начать переговоры», — сказал Роухани.
Реклама
Ранее Роухани во время саммита с лидерами России и Турции призывал США и Израиль уйти из Сирии. По мнению президента, «незаконное» вмешательство Соединенных Штатов в сирийский конфликт привело к затягиванию опасной ситуации в регионе.
Также ранее президент США Дональд Трамп не исключал крах Ирана из-за действий администрации США.