Роухани: США каждый день просят Иран начать переговоры

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры. Слова иранского лидера передает Reuters.

Он отметил, что представители США посылают подобные сообщения «каждый день».

«С одной стороны, они [США] пытаются давить на народ Ирана, с другой — каждый день посылают нам сообщения разными способами с предложением начать переговоры», — сказал Роухани.

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Ранее Роухани во время саммита с лидерами России и Турции призывал США и Израиль уйти из Сирии. По мнению президента, «незаконное» вмешательство Соединенных Штатов в сирийский конфликт привело к затягиванию опасной ситуации в регионе.

Также ранее президент США Дональд Трамп не исключал крах Ирана из-за действий администрации США.