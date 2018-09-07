Президент Сербии объявил о предстоящем посещении Косово

Президент Сербии Александр Вучич объявил о посещении 8-9 сентября Косово и Метохии. Данное заявление он сделал в ходе обращения к нации в пятницу, 7 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сербское национальное телевидение.

Вучич выразил надежду на то, что его предстоящий визит в Косово и Метохию «пройдет мирно».

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«Я завтра поеду в Косово и начну свой визит с озера Газиводе с посещения экологического центра там», — сказал Вучич.

По утверждению президента Сербии, власти в Приштине письменно запретили ему аккумуляционное озеро и ГЭС «Газиводе» на Севере Косово, где, как заявил Вучич, уже бывал несколько раз. Также он отметил, что в устной форме ему запретили посещение еще ряда мест.

Ранее сообщалось, что президент Сербии выступил в поддержку разграничения с албанцами в Косово.