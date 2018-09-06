В Кремле назвали недопустимыми обвинения Терезы Мэй по делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что в России считают недопустимыми обвинения в адрес руководства страны, подобные тем, которые выдвинула премьер-министр Великобритании и отметил, что российская сторона «не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери».

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«Об этом не может идти речи, какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — отметил Песков.

По его словам, ни высшее руководство страны, ни руководство рангом ниже, ни официальные представители России не имеют ничего общего с произошедшим в Солсбери.

Ранее сообщалось, что Мэй назвала подозреваемых по «делу Скрипалей» сотрудниками ГРУ.