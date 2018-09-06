В Раде попросили СБУ проверить контакты отдохнувшего в Крыму украинского депутата

Первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко обратилась к Службе безопасности страны (СБУ) с призывом проверить контакты депутата Евгения Балицкого, который побывал на Крымском полуострове и пообщался с местным населением. Об этом пишет «Украинская правда».

По словам Геращенко, ее слова нужно рассматривать как официальный запрос в ведомство.

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«…надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет украинский парламент, с кем он там общался», — сказала Геращенко.

Ранее сообщалось, что Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России. По его словам, за время отдыха он пообщался с большим числом людей, которым задавал вопросы про референдум.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.