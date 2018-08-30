Климкин призвал «дать отпор» России в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Азовском море нужно решать не только юридически, передает РИА «Новости».

«Эту проблему нельзя решить только юридически — это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море, и этого мы должны достичь. Одно из важных средств, которые у нас есть — это то, что мы продолжаем арбитраж по конвенции морского права», — сказал Климкин.

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Ранее украинский лидер Петр Порошенко поручил МИДу страны подготовить предложения относительно обеспечения интересов страны в Азовском море.

На Украине решили повысить численность артиллерии и морской пехоты, а также увеличить количество кораблей на азовском направлении.