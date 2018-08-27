Рябков не ждет снижения «волны ненависти» после смерти Маккейна

Замглавы российского МИДа России Сергей Рябков считает, что после смерти американского сенатора Джона Маккейна, известного своим недружелюбным отношением к России, волна ненависти в адрес России не пойдет на убыль. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению замминистра, в Соединенных Штатах много политиков, чья позиция по России близка позиции Маккейна, поэтому не следует ожидать резких прорывов в американо-российских отношениях.

Реклама

«Дело не в Маккейне, таких, как он, много, они в значительной мере задают тон сегодняшних США. С уходом Маккейна волна ненависти, я думаю, волна ненависти, обрушенная этими деятелями на Россию, на убыль не пойдет», — сказал Рябков.

Также, комментируя утверждение о том, что Маккейн был России врагом, Рябков заявил, что «об умерших (говорят) либо хорошо, либо ничего».

Ранее сообщалось, что американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от агрессивной формы рака головного мозга. Перед этим стало известно, что он отказался от лечения.