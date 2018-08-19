Глава МИД Ирана обвинил США в стремлении к свержению власти в стране

Глава иранского МИДа Джавад Зариф обвинил американскую сторону в создании «группы действий», целью которой является свержение власти в Иране. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Зарифа, 65 лет назад Соединенные Штаты установили в Иране диктатуру и «закрепостили» жителей страны на 25 лет, когда приняли участие в свержении демократического правительства Мосаддыка.

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«Теперь «группа действий» по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии», — написал Зариф.

Он подчеркнул, что этого «больше никогда» не произойдет.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео объявил о создании группы по координации политики Госдепа в отношении Ирана.