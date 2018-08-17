Судья по делу Манафорта заявил о получении угроз

Судья по делу экс-главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта заявил, что не будет обнародовать имена присяжных из-за полученных угроз. Об этом сообщает Reuters.

По словам судьи, сейчас он находится под защитой Службы федеральных маршалов США. При этом он подчеркнул, что «не будет чувствовать себя правым», если обнародует имена присяжных.

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Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал процесс по делу Манафорта.

Осенью 2017 года Манафорту было предъявлено обвинение по 12 пунктам. В частности, его подозревают в том, что с 2010 по 2014 год он не заплатил налоги с примерно $16 млн. При этом он якобы держал деньги в иностранных банках.