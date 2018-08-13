Ющенко назвал украинцев рабами и заявил об отсутствии у них плана победы

Украинский экс-президент Виктор Ющенко заявил, что власти Украины допускают ошибки в разрешении конфликта на востоке страны, действуя без плана действий и документов, регламентирующих стратегию, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Вы уточните, вы правда воюете?», — сказал Ющенко.

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Он также обратил внимание на пренебрежение руководством страны дипломатическими инструментами и отметил, что дух народа играет ключевую роль в вооруженных конфликтах.

«В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — сказал Ющенко.

Он также назвал ошибками властей Украины девальвацию национальной валюты и вторую в мире инфляцию.

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