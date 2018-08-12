Путин прибыл на саммит «Каспийской пятерки»

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит глав государств Каспийского побережья, передает РИА «Новости».

Из аэропорта глава государства направился в Дворец Дружбы, где вместе с президентами Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана проведет переговоры по статусу Каспийского моря.

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По итогам встречи будут подписаны совместные документы по правовому статусу Каспия, после чего лидеры сделают заявления для прессы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявлял, что на встрече будет принято «историческое решение».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита глав государств «Каспийской пятерки».