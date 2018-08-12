СМИ: на инаугурации Трамп собирался поклясться на своей книге вместо Библии

Американский лидер Дональд Трамп во время президентской инаугурации собирался использовать для клятвы свою книгу «Искусство сделки» вместо традиционной для таких случаев Библии. Об этом пишет портал Slate, ссылаясь на фрагмент из книги бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Манигол-Ньюман.

В отрывке книги бывшей помощницы Трампа говорится, что президент всерьез рассматривал такую возможность. Отмечается, что, по его мнению, так он смог бы повысить продажи своей книги и сделать что-то необычное перед вступлением в должность главы государства.

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Впоследствии он отказался от этой идеи и заявлял, что шутил о своих планах, однако Манигол-Ньюман настаивает, что Трамп действительно рассматривал такой жест.

Ранее Манигол-Ньюман заявляла, что Трамп съел секретную записку.