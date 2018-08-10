Путин и Макрон обсудили ситуацию с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили ситуацию вокруг голодовки осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, передает РИА «Новости».

«В продолжение своих предшествующих обсуждений два президента обсудили ситуацию режиссера Олега Сенцова, держащего голодовку с середины мая. Президент республики поделился с президентом Путиным своей обеспокоенностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова, видимо, опасно ухудшается, и необходимостью России срочно найти гуманитарное решение для этой ситуации», — говорится в сообщении.

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Также Макрон и Путин обсудили вопрос сирийского кризиса. Отмечается, что «обмен информацией между Россией и Францией продолжится в ближайшие недели на уровне министров и спецпосланников».

С мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. Сестра режиссера Наталья Каплан заявляла, что его состояние «катастрофически плохое».