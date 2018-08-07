В Венесуэле обвинили совершивших покушение на Мадуро в терроризме и измене родине

__is_photorep_included11884051: 1

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что тех, кто совершил покушение на президента страны Николаса Мадуро, обвиняют в терроризме и измене родине. Об этом сообщается в твиттере генпрокуратуры.

Как отмечается, причастных к покушению лиц обвинят в применении взрывного устройства во время публичных мероприятий, сговоре с преступными целями, терроризме и его финансировании.

Реклама

«Причастные к этому делу будут обвинены в измене родине и в неудавшейся попытке умышленного убийства президента республики и раненых сотрудников национальной гвардии», — сказал Сааб.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов рассмотреть доказательства в отношении людей, которые проживают на территории США и могут быть причастны к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.