В Македонии объявили бойкот референдуму о переименовании страны

В бывшей югославской республики Македония три десятка партий и движений начали кампанию по бойкоту референдума о переименовании страны. Об этом сообщает информационное агентство Makfax.

По имеющимся данным, во главе кампании по бойкоту стоит оппозиционный македонский политик Янко Бачев. Представители организации заявили, что будут ходить от двери к двери, чтобы убедить граждан страны не ходить на референдум 30 сентября.

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«Мы собрались, чтобы не допустить, чтобы нас стерли с мировой карты наций. Мы этого не позволим. Эта битва больше предательской авантюры нынешних властей — бойкотом мы остановим переименование страны», — сказал Бачев.

Среди противников переименования страны также действующий президент бывшей югославской республики Македония Гёрге Иванов, который ранее отказался подписать утвержденное парламентом соглашение с Грецией об изменении названия страны.