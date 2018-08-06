Захарова прокомментировала скепсис Макфола по поводу назначения Сигала

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего посла США в России Майкла Макфола, который выразил сомнение в связи с целесообразностью назначения американского актера, обладающего российским гражданством, Стивена Сигала на должность специального представителя МИД по вопросам гуманитарных связей России и США, передает РИА «Новости».

В частности, отмечается, что Макфол заявил о несерьезном влиянии Сигала в США и указал на отсутствие у него опыта в дипломатии.

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«Вклад Макфола в ухудшение двусторонних отношений огромен», — сказал Захарова.

Ранее сообщалось, что Макфол прокомментировал назначение Стивена Сигала на пост в МИД России.